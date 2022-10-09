台電說明，目前已查出故障區段，但此區域人孔蓋為配合路平政策已降埋，須提升孔蓋後才能再進行電纜修復，目前已動員相關人力，加緊搶修中。（台電提供）

高雄市今（9）日清晨4時51分發生停電事故，因地下高壓電纜故障，釀成前金區一帶1264戶停電，截至11時40分，僅有非「故障區」的22戶復電，其餘上千戶已停電近7小時。針對台電日前指去年台中停電次數比高雄多，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日痛批，高雄市民感受最清楚。

PTT鄉民怒飆髒話，崩潰怒喊「冷氣電腦瞬間關機，操，真怕硬碟被搞死。台電真的白爛，你有那個臉收那麼多電費？」、「先問問自己是不是四個不同意吧，是的話在那邊叫什麼」、「你越停我越挺」。也有網友緩頰「台電很努力改善了，以前停更兇好嗎？」

截至今早11時40分，僅有22戶非「故障區」復電，其餘上千戶仍未復電。台電高雄區處指出，事發後台電緊急派員赴現場查修，由於此段供電線路較長，經過8個人孔，須確實查明故障點，才能辦理修復及復電，所以須花較多時間處理。

台電說明，目前已查出故障區段，但此區域人孔蓋為配合路平政策已降埋，須提升孔蓋後才能再進行電纜修復，目前已動員相關人力，加緊搶修中。

針對媒體報導，台電公布的數據指稱，去年台中停電次數是全國最多，而高雄停電是被媒體放大，淪為政治操作。對此，柯志恩反嗆，「高雄人民感受最清楚吧」，質疑數字怎麼算出來，高雄一路這麼多區域停電，還跟台中去比，還是問問市民的感覺，高雄的停電次數多不多，這才是最重要的吧。