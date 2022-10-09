台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長頒發創意獎勵金，也鼓勵有更多同仁對於緊急救護發想更多創意。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

急救包內放置許多器材，運送患者時可先將之放置帆布袋上。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

政府消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，為了減輕消防人員的負擔，研發「電動擔架台南市置物帆布」，當運送患者上救護車時，可以將大型急救包置物帆布上，讓救護工作更輕鬆有效率，今年6月份於消防局救護科發表本項改良救護器材，經採納為年度救護創新作為。

姜世聰表示，出勤救護時經常需要攜帶大量救護器材，在患者躺上擔架後，雙手需要推送擔架同時還需要空出手來拿救護器材，十分吃力。所以利用pvc材質帆布，用束帶穿過帆布上之鉚釘扣與電動擔架之主體連結即完成，且不會影響電動擔架床頭之伸縮功能，有效減輕EMT同仁負擔，更加穩固患者之運送。

第二大隊大隊長丁春能表示，電動擔架置物帆布成本低廉，500元內即可製作，經過不斷改良校正且實際出勤測試使用三個月，著實讓救護工作更輕鬆有效率，且屬於台南首創。台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長頒發創意獎勵金，也鼓勵有更多同仁對於緊急救護發想更多創意。

台南市長黃偉哲表示，台灣將邁入超高齡社會，提升緊急救護品質刻不容緩，所謂工欲善其事、必先利其器，消防人員能自行研發這麼好的「電動擔架置物帆布」，讓南市到院前的緊急救護又往前跨一大步，也勉勵消防同仁需時時自我專研精進救護技能，透過平時紮實的訓練，給人民最好的救護品質。