網路謠傳保久乳與鮮乳相比營養成分較低，外科醫師江坤俊表示，保久乳和鮮乳的營養價值幾乎一樣，兩者最大的差異在於細菌含量，同樣經過高溫殺菌後，鮮乳只剔除大部分的細菌，所以需要存放冰箱，保久乳則是幾乎完全無菌，因此不會有細菌孳生、腐敗問題，喝起來有焦香味也是因為高溫造成的梅納反應，並非添加防腐劑，呼籲民眾，「別再汙名化保久乳」。

江坤俊日前於YouTube《健康2.0》指出，保久乳顧名思義就是可以放很久，在常溫至少可以放半年以上，與鮮奶相比不會有效期短過期的問題，但有不少人卻認為保久乳較沒有營養價值。江坤俊根據食藥署公開的營養成分表說，兩者營養價值幾乎一樣，所以保久乳較沒有營養是錯誤的說法。

江坤俊分享食藥署公開的資料。（圖／翻攝自健康2.0 YouTube）

江坤俊表示，保久乳和鮮乳的差異在於細菌含量，基本上保久乳及鮮乳都是需要高溫殺菌，但鮮乳只有殺除大部分的細菌，當中還是含有細菌，必須放在冰箱低溫保存，才能避免細菌孳生；保久乳則是幾乎接近完全無菌，所以不會有細菌孳生、腐敗的問題，因此可以再常溫放很久。

至於保久乳為何喝起來和鮮乳有差異，江坤俊說，因為保久乳和鮮乳的加熱方法和時間不同，保久乳短時間超高溫殺菌，使得糖類、蛋白質產生梅納反應，就會有一股焦香味道，味道好壞見仁見智。

江坤俊提醒，保久乳存放方便，但最好不要放在悶熱的車內，尤其是天氣炎熱，車子的溫度過高，可能會導致保久乳中的營養價值流失、變質，同時他也強調，保久乳和鮮乳沒有營養價值的差別，喝起來味道不一樣也不是添加防腐劑，因為保久乳是被完全滅菌，「別再汙名化保久乳」。