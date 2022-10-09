大陸知名女星劉亦菲，擁有古典外型與空靈的氣質，與黃聖依、楊冪、王珞丹並列為「80後四小花旦」也被粉絲稱為「神仙姐姐」。而近日忙著與男星李現合作拍攝新戲的她，也趁著工作空檔與友人聚餐、逛路邊攤，沒想到卻被狗仔拍到她差點撞上電線杆的超糗模樣，引起網友熱烈討論。

大陸正逢國慶連假，許多人趁此機會外出旅遊或是與好友相聚，而劉亦菲也是其中之一，日前她便被大陸媒體拍到她私下與好友於深夜時相約聚餐，吃完放後一群人便前往當地的市集逛街。只見劉亦菲頭戴棒球帽及口罩，即使全身包得密不透風依然遮蓋不了女神的風采，而一旁的友人則緊跟在她身旁。

劉亦菲疑似逛街逛得太過起勁，準備轉身離開時竟差點撞上一旁的電線杆，所幸閃避及時沒有撞上，而這驚險的一幕也被狗仔拍了下來。不過網友看到影片後也紛紛留言「姊姊傻憨憨的太可愛了」、「我想當那根電線桿」、「拙荊讓大家見笑了」、「實在不行我當肉墊好了」、「哈哈哈，姐姐真可愛」、「可可愛愛的劉憨憨」、「給我把電線杆都拔了」意外引起熱議。

而一向都以古裝劇為主的劉亦菲，近期也罕見接下現代田園偶像劇《去有風的地方》，將與帥氣型男李現共譜戀情，目前也已進入配音的收尾階段，因此讓粉絲們相當期待兩人的表現。