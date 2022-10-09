2022高雄電影節於10月14日至10月30日隆重登場，9日公布最新影展場次，22日至30日閉幕周期間，將在內惟藝術中心舉行42場的精彩節目。高雄電影節此次舉辦特別企畫，邀請到世界級恐怖鉅作電影「咒」導演柯孟融，以及多位知名導演與影迷暢談電影。高雄市文化局也敬邀民眾搭乘輕軌，一睹新開放的「龍貓隧道」，並搭乘輕軌至C21A站到達內惟藝術中心，感受雙影廳的奢華體驗。

此次高雄電影節特別企畫「高雄人」神祕場，邀請「高雄人」導演群回娘家，包括票房突破1.6億的「咒」導演柯孟融，「原聲」IP電影「聽見歌 再唱」導演楊智麟，與關注偏鄉教育的「期末考」導演郭珍弟，出席映後與影迷暢談電影。同時選映導演徐漢強改編自同名遊戲、票房突破2.6億的「返校」，以及導演張榮吉熱血青春籃球電影「下半場」。

高雄市副市長史哲表示，高雄電影節閉幕周來到內惟藝術中心舉辦，象徵高雄又多了一座藝術電影院。12年前，他推動電影館轉型為專業藝術院線，現在孵育出2座全新頂級的藝術影廳，讓高雄市民可以享受高規格的電影藝術體驗。史哲也敞開雙臂邀請市民「歡迎上座」，一起來當內惟藝術中心的第一批觀眾，既可以有電影節的歡樂饗宴，也可以欣賞建築的細節與美感。

文化局長王文翠表示，「高雄人」作為出品人已10年有成，高雄人投資強片「咒」入圍金馬13項大獎，不管在票房或口碑都是今年現象級的國片。這次透過電影節閉幕周，回到故事起源的內惟紀念放映，也頗具「效果」。

2022高雄電影節於10月14日至10月30日，在高雄市立圖書館總館、內惟藝術中心、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。