洪聆翔與夏曼娣（Mandy）辦婚宴，好友陳奕、沈建宏、張庭瑚當伴郎。（美式生活婚禮婚紗提供）

電影《角頭2》演員洪聆翔與美妝部落客夏曼娣（Mandy）昨天(8日)在台北翡麗絲莊園舉辦婚宴，好友陳奕、沈建宏、張庭瑚擔任伴郎，正在拍攝華視、三立《門當互懟愛上你》的陳奕跟拍電影《粽邪3：開鬼門》的張庭瑚特地跟劇組請假，力挺好兄弟洪聆翔，新郎加上3位伴郎帥氣爆表！

除了有帥氣的伴郎陣容，洪聆翔還有一位在圈內赫赫有名的經紀人辛誌諭(阿Ben)的叔叔擔任婚禮證婚人，辛誌諭說：「洪聆翔是我的姪子，謝謝他邀請我擔任這次的證婚人，他跟Mandy都是很努力的孩子，祝福他們永浴愛河。」

洪凌翔與夏曼娣兩人認識4年交往1年，2020年12月27日求婚2021年1月13日正式登記結婚，8日舉辦婚禮，好人緣的兩位新人席開30桌，新郎洪聆翔一身白色西裝，新娘夏曼娣一襲典雅婚紗，搭配3位伴郎灰色系服裝。

第二次擔任伴郎的沈建宏說：「跟洪聆翔認識10年以上，我們是拍攝《澀世紀傳說》認識的，一直私交很好，今天參加他的婚禮很感動，祝福他們早生貴子。」

已是第三次當伴郎的陳奕說：「期待這場婚禮很久了，前幾天彩排因為我在拍戲不能去，只好請建宏將過程拍攝下來，拍完戲在家練習。」

婚宴現場新郎洪聆翔展現好歌喉與陳奕、沈建宏合唱了當年AK時期的歌曲＜遇見幸福＞，歌詞中「讓我為妳發誓要保護妳一輩子；讓我大聲地宣誓妳是唯一的名字」讓新娘夏曼娣眼中泛淚。陳奕說：「上次演唱這首歌已經是在10年前跨年晚會，歌曲是聆翔選的，在他的婚禮上表演特別感動。」

新人的演藝圈友人陳建寧、黃騰浩、周孝安、Teddy陳向熙、夢多、黃宏軒、李京恬、陳承祥等人都出席婚禮。