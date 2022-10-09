台南消防局第三大隊派員前往繞境沿途宮廟加強爆竹煙火安全宣導外，還將於遶境期間派遣人車於繞境路線沿途警戒、安全維護、廣播宣導。（台南市消防局／李俊淇台南傳真）

內政部消防署統計，近5年各縣市舉辦民俗活動或繞境活動，施放爆竹釀成傷亡案件共9場次26人受傷。近日適逢南鯤鯓代天府的吳三王聖誕，在10月10日前，全台各地的分靈就會陸續回到南鯤鯓祖廟來謁祖進香，在遶境活動期間，台南市消防局第三救災救護大隊除加強爆竹煙火安全宣導外，並嚴格來取締違法情事。

吳府千歲是南鯤鯓五王中排行第三的王爺，信徒常稱祂為吳三王，後來有一句俗語：「三王破額，任補不平」，許多信徒為了一睹風采，前來祝壽的進香團更是絡繹不絕。

台南消防局第三大隊表示，除派員前往繞境沿途宮廟加強爆竹煙火安全宣導外，還將於遶境期間派遣人車於繞境路線沿途警戒、安全維護、廣播宣導，一旦發現違規行為，違反者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

第三大隊大隊長陳博文表示，依「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」之相關規定，如施放舞台煙火以外之專業爆竹煙火，其負責人應於施放5日前，檢具施放時間、地點、數量、種類、來源及安全防護措施等文件資料，向消防局申請許可後方可施放。

台南市長黃偉哲表示，民眾可利用鼓掌聲、爆竹煙火電子音效或電子禮炮來替代燃放鞭炮，以降低鞭炮所產生的燒、燙、炸傷、空汙及火災等人身與公共安全危害，並減少環境安寧的噪音，省荷包又環保，共同來打造台南成為一個宜居城市。