內政部消防署統計，近5年各縣市舉辦民俗活動或繞境活動，施放爆竹釀成傷亡案件共9場次26人受傷。近日適逢南鯤鯓代天府的吳三王聖誕，在10月10日前，全台各地的分靈就會陸續回到南鯤鯓祖廟來謁祖進香，在遶境活動期間，台南市消防局第三救災救護大隊除加強爆竹煙火安全宣導外，並嚴格來取締違法情事。
吳府千歲是南鯤鯓五王中排行第三的王爺，信徒常稱祂為吳三王，後來有一句俗語：「三王破額，任補不平」，許多信徒為了一睹風采，前來祝壽的進香團更是絡繹不絕。
台南消防局第三大隊表示，除派員前往繞境沿途宮廟加強爆竹煙火安全宣導外，還將於遶境期間派遣人車於繞境路線沿途警戒、安全維護、廣播宣導，一旦發現違規行為，違反者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
第三大隊大隊長陳博文表示，依「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」之相關規定，如施放舞台煙火以外之專業爆竹煙火，其負責人應於施放5日前，檢具施放時間、地點、數量、種類、來源及安全防護措施等文件資料，向消防局申請許可後方可施放。
台南市長黃偉哲表示，民眾可利用鼓掌聲、爆竹煙火電子音效或電子禮炮來替代燃放鞭炮，以降低鞭炮所產生的燒、燙、炸傷、空汙及火災等人身與公共安全危害，並減少環境安寧的噪音，省荷包又環保，共同來打造台南成為一個宜居城市。
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