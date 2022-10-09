民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨（8）日成立競選總部，有8000人到場力挺，她強調要讓南投更好不只是口號，自己感受到一股南投人迫切要改變的心，「每一個人都是南投隊的隊員，改變南投，南投人站出來，11/26讓我們翻轉家鄉，邁向更升級的南投。」

蔡培慧昨於競總成立大會結束後在臉書指出，過去父母必須到外地打拚才能維持家庭的經濟生活，自己是由阿公阿嬤帶大，相信很多人跟她一樣，原生家庭沒有好的經濟基礎，沒有龐大家族背景，即使有理想有抱負，在畢業後回南投安身立命是非常困難的。

921大地震那一年，蔡培慧家裡倒了，面對支離破碎的景況，她表示自己沒有遲疑，回到南投投入重建工作，這8年重建基金會的工作，讓她意識到要更有能力才能改變南投，所以半工半讀，讀到台大博士畢業，當了大學教授後仍不忘提醒自己，要為農村發聲打拚，「從街頭走入政壇，現在我帶著對家鄉滿腔的熱愛與會做事的能力要來做『南投縣長』。」

「南投的經濟發展停滯不前、政治結構盤根錯節、黑金勢力龐大得讓南投人有苦不敢言，什麼時候我們能找回南投的光榮感？」蔡培慧說，自己解決了20幾年沒人能解決的問題，像是活化中興新村，中興大學跟工研院中分院都進駐了，在中興新村的青創孵育基地，也培育出在地的好人才好產業，還有農業建設大躍進，像是羅娜部落的旱灌設施、大坪頂的科技農業設施都來了。

蔡培慧提到，「我要讓南投更好」不只是口號，自己一路以來很艱辛，但昨日有8000名鄉親到場支持，她感受到一股南投人迫切要改變的心，「雖然我很激動地在台上落淚，話都差點說不清楚了，但我有您們的支持與鼓勵，就是對抗黑金與長期家族干政勢力的堅強後盾。」