板橋潮和社特別邀請有人間國寶之稱、能教擅演的彭繡靜藝師（右）指導身段唱腔。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

《雙貴圖》是北管著名的家庭戲，述說面臨破碎的藍氏家庭，如何突破困境。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

新北市「板橋潮和社」成立於1930年，秉持傳承、推廣北管理念與行動，今年獲新北市文化局、文化部文化資產局補助，10月15日將在新北市藝文中心演藝廳舉行成果發表，選定北管福路（舊路）戲「《雙貴圖》選段」進行公演，此劇為北管著名家庭戲，將呈現藝師和社員的傳承火花，民眾屆時將能親自感受傳統表演藝術之美。

新北市文化局表示，板橋潮和社由地方士紳林稼田在1930年召集板橋江子翠子弟組成，戰後正式登台演出，而後只要寺廟慶典，或是神明遶境，都可見到潮和社參與演出，潮和社也漸漸成為新北最活躍的北管軒社之一，而曾以電影《海角七號》茂伯一角走紅的林宗仁，生前也曾擔任該社負責人。

文化局指出，板橋潮和社熱衷發揚北管文化，活躍於慶典廟會及神明祝壽活動，此外也積極從事藝文推廣，2002年曾受邀遠赴義大利演出，將北管音樂推向世界舞台，2010年經臺北縣（現為新北市）政府公告認定為傳統表演藝術「北管音樂」保存者；2021年為推廣無形文化資產，也響應文化局「校園瘋文資」活動，前往坪林區坪林國小示演，並安排體驗課程，讓學童能認識「傳統重金屬」北管音樂。

文化局說，板橋潮和社每周會固定召集社員團練，指導後進新、舊路曲牌，整理樂譜及劇本，近年也藉由大型公演，累積社員舞台經驗，傳承北管香火，今年也在板橋藝文中心安排演出著名家庭戲《雙貴圖》，並特別邀請有人間國寶之稱、能教擅演的彭繡靜藝師指導身段唱腔，彭繡靜15歲開始接觸傳統表演藝術亂彈戲，有超過60年的舞台經驗，2020年更獲文化部授證，成為亂彈戲的保存者。

文化局局長龔雅雯表示，文化局為保存推廣無形文化資產，積極辦理各項研習傳藝活動與課程，並協助本市保存者申辦補助，也會定期進行文化資產營運保存及推廣補助案之徵件，相關公告可至文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。