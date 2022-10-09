陸戰隊身手可不是練假的？1名網友日前目擊前方1輛轎車的4個車窗各伸出1雙手扶著車頂床墊，乍看之下像是海軍陸戰隊在做膠舟操演，影片曝光網友笑說「退伍不忘扛橡皮艇的精神」、「這肯定是海龍部隊退伍的」，也有人質疑駕駛一路單手開車是危險駕駛。

該網友在臉書「爆料公社」分享影片，他日前在路上直擊1輛轎車行駛中，車身兩側的4個車窗竟「各伸出1隻手」抓住擺在車頂的床墊，影片中可見4隻手成現「托住」姿勢撐著床墊，而床墊也相當牢固地放在車頂，目擊網友笑說「當你買床沒有宅配服務時」。

1名網友日前目擊前方1輛轎車的4個車窗各伸出1雙手扶著車頂的床墊，乍看之下就像是海軍陸戰隊在做操演膠舟。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友留言「一日陸戰隊，終生陸戰隊，退伍不忘扛橡皮艇的精神」、「請問那個用來扶床的手是會送還是要自己準備」、「車上四人以前應該是兩棲偵搜大隊的隊員」、「最新型車頂架」、「這肯定是海龍部隊退伍的」、「這載床的比較狂」、「回到家可能手都舉不起來了」、「知道怎麼教客人自運了吧」。

也有不少網友認為此行為相當危險「一邊開車一邊扶也是超強耶，但滿恐怖的」、「之前怎麼沒想到雖然這樣很危險」、「繩子是個好東西，腦袋也是」，根據道路交通管理處罰條例第43條第4 項規定，若駕駛人有危險駕駛行為，可處新台幣6千至2萬4千罰鍰，並得當場禁止駕駛人繼續駕駛，吊扣汽車牌照6個月。