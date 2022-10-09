台大泰拳女神Sabrina(吳怡德)曾是《大學生了沒》的班底，卻很快就退出節目，日前登上《小姐不熙娣》節目透露，當年離開的內幕是，目睹其他女藝人班底太雙面，私下痛罵討厭的人，實際見面又像姊妹淘相處，而且對方現在非常有名，有網友就聯想到知名主持人Lulu黃路梓茵，讓她9日跳出喊冤。

Lulu今(9)在臉書發文表示，針對網友看見「大學生了沒」、「很紅」這些關鍵字，就聯想到自己的這點，她覺得很感動、也謝謝大家的肯定。但她要鄭重強調，自己2013年就已從《大學生了沒》畢業，也根本不認識，該名在小S節目分享故事的網紅，「我覺得要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代這些言論讓她莫名不舒服」。

此外，Lulu也忍不住反問大家，「就算今天我也跟著拉起板凳吃瓜，到時候真相大白我不知道對誰有好處，想必又是群起的網路霸凌，所以到頭來是誰得利呢？我想這是值得大家思辨的問題」，最後Lulu也呼籲網友：「謠言止於智者、公道自在人心，願閱聽大眾心中都有一顆明辨是非的心。」

Lulu強調網紅Sabrina所指的雙面女星，並非是在指她。(圖/Lulu FB)

貼文一出才1小時狂吸上萬的網友力挺，紛紛留言：「喜歡妳一直帶給大家正能量與觀念，有目共睹的努力」、「那天看完就覺得Lulu會中槍，雖然我知道絕對不是Lulu」、「就因為“很紅”，就想到是LuLu，不知道應該是要哭還是要高興」、「現在有些人就是靠上節目講講話就想紅，根本不知道她是誰」。