民進黨高雄市長陳其邁爭取連任，今早出席甲仙後援會成立。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市長陳其邁爭取連任，近來頻頻成立後援會，今（9）日更前進甲仙等原縣區參與後援會成立活動。對手、國民黨高雄市長參選人柯志恩今直說，論人力、財力等資源都比不上對方，她不依靠後援會，而是直接與市民對話，還喊話要大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。

柯志恩今早在市議員黃紹庭、陳若翠陪同下到苓雅區三和市場掃街，針對陳其邁今天到大旗美區接連成立後援會，啟動選戰模式，媒體問及是否感到焦慮？柯志恩直說，「我當然沒辦法有焦慮」，陳其邁有現任優勢，擁有豐厚人力、財力、錢力，集行政資源於一身，身為挑戰者的自己，沒人又沒錢，就是持續跟市民對話。

柯志恩強調，近期陸續前往11區開舞台車宣講，身為在野黨的挑戰者沒有強大奧援下，只能用輕鬆方式跟大家聊天，直接與市民對話，而不依靠後援會，所以希望大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。

針對昨天有立場偏藍的里長表態挺陳其邁，肯定陳其邁協調解決10多年來地方爭取的公園綠地。柯志恩指出，該名里長極力爭取公園多年，最後由陳其邁拍板定案，但過程中黃紹庭、陳若翠等國民黨民代都有協助爭取，對於里長的表態予以尊重。

柯志恩今早也到左營區眷村參加慶祝111年國慶插旗活動，由於日前才有左營里長掛布條謝謝陳其邁，此行也被外界視為鞏固藍營票倉。柯志恩說，因為明天是國慶日，左營剛好舉辦插旗活動，慶祝中華民國生日快樂，這是所有人都責無旁貸該去參與的。