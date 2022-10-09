多年來一直孤身拉拔女兒長大的吳綺莉（Elaine），近年與女兒吳卓林的關係降到冰點，再加上其不滿女兒的妻子Andi的作為，母女關係至今仍看不出有修復的可能。而目前在加拿大的吳卓林，近日就被網友拍到在多倫多某地排隊領免費食物，整個人身影看起來有些憔悴，讓許多網友覺得她非常可憐，在網上引發熱議。

吳卓林身影憔悴，排隊領免費食物。（圖／翻攝自微博）

過去吳綺莉不滿andi的行為，就有在微博上發長文控訴，表示孩子被教導跟老師退學費「不用讀書，享受人生」，只要讓人覺得可憐就可以博取同情，家裡東西都被拿去賣錢，並坦言「孩子為了愛要跟著她我也沒辦法」。字裡行間充斥著滿滿的無奈。

吳綺莉發長文控訴女兒妻子。（圖／翻攝自吳綺莉微博）

近日，有網友於微博爆出在多倫多偶遇吳卓林，她身穿簡單外套再配上棉褲，腳上的鞋子也些破舊，讓網友用「流浪漢」來形容她。網友表示，吳卓林那天與其他婦人一同排隊等著免費發放的食物，有些無精打采的模樣，嘆她明明是星二代，父母親都不施以援手、如此窮困潦倒的生活。爹不疼、媽不愛的模樣，讓許多網友為她感到可憐。但也有網友表示吳卓林已是個成年人，該為自己的人生負責，並不認同要父母金援的說法。

雖然吳綺莉母女的關係被外界揣測已降到冰點，但事實上，今年吳綺莉有在微博上貼出一張黃昏照片並配文寫下「我們中國人、有多難才有今天，學英文、是因為你罵我聽得懂，去到那裡都好，老家、永遠都是老家。」疑似是因為接到Andi的電話，心中有所感觸。讓部份網友猜測她在隔空喊話女兒，表示無論事情有多難，家永遠都是家，似為修復兩人關係。