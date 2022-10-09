雲林縣北港糖廠市地的重劃工程即將開工動土，當天除了有動土典禮外，還會有數個重大工程的推動說明會，雲林縣長張麗善振奮地說，北港將邁向新的里程碑，邀請所有關心北港發展的民眾一同見證。

張麗善今（9）日在臉書表示，北港糖廠市地重劃工程將在10月21日開工，且當日除了將舉辦動土典禮外，還有數場重大縣政的推動說明會，包括雲林縣政府地政處的「雲林縣北港糖廠市地重劃工程」、雲林縣政府建設處的「大北港科技產業園區規劃案」、雲林縣政府文化觀光處的「雲西文化觀光廊帶亮點計畫」及雲林縣政府工務處的「北港特一號道路新闢工程二期案」。

「走到這一步不容易，但我們做到了！」張麗善透露，縣府預計透過21公頃的市地重劃，分別進行住宅區、學校用地及糖業風貌專用區規劃，並針對北港糖廠文化藝術生活美學園區、完善交通系統、以宗教文化連接觀光軸線、開展北港都市發展新腹地、保存完整鐵道與製糖設施，發展永續糖業，還有擴建建國中學校地等，6大願景來帶動大北港的發展。

張麗善說，縣府已經準備好，有信心讓北港發展加速前進，「誠摯邀請同樣關心大北港發展的你一起來見證」。