大陸越來越多的城市發布公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金助力購房者支付購房款或者償還房貸。據澎湃新聞不完全統計，今年以來，至少包括湖南邵陽、廣東潮州、河北秦皇島、廣東珠海等超過30個城市發佈公積金貸款新政，多地在政策中提到，子女購房可提取父母公積金，實行「一人購房全家幫」。

以四川綿陽為例，9月28日發佈《綿陽市人民政府辦公室關於印發進一步促進綿陽市房地產市場平穩健康發展若干措施的通知》，提出施行家庭住房公積金使用代際互助，即「一人購房全家幫」，並實施到2023年6月30日。綿陽市正常繳存住房公積金的繳存職工，在綿陽市轄區內新購自住住房，可提取配偶及雙方直系親屬（僅限父母、子女）的住房公積金用於支付購房首付款和償還住房公積金貸款。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，從形式上來看，「一人購房全家幫」政策調整分別從幫還貸、幫提取公積金付首付以及提取親屬公積金用於支付購房款等方面展開，這進一步體現了政策調整的靈活性和形式的多樣性，同時也呼應支持居民合理住房需求的政策導向