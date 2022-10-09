陳立農推出新歌〈他們都不懂〉。（環球音樂提供）

陳立農推出新歌〈他們都不懂〉。（環球音樂提供）

環球音樂與傳奇星娛樂旗下歌手陳立農全新單曲〈他們都不懂〉，力邀創作人h3R3擔任詞曲創作，MV特別邀請新銳導演Birdy Nio邱柏昶執導，以柏拉圖《理想國》中的洞穴寓言做為概念，跳脫以往劇情式的MV拍攝手法，每一幀均以唯美浪漫的畫面呈現，給大家帶來更強的視覺觀賞體驗。

陳立農在MV中飾演博物館警衛，在博物館擔任巡視工作的他，如同寓言中洞穴裡的人。但有一個只有影子的女子，經常出現在他平凡的日常裡，而他從未在現實中見過她。 陳立農在樓道間不斷追隨著她的身影，在即將觸碰到的那一刻，卻真實也虛幻。就如同每一個選擇愛瞬間，歌曲所傳達的是他最後的抉擇與堅守。

MV中橋段以春夏秋冬四季為背景轉換承接，呈現出虛幻世界的各種氛圍狀態，也帶出不同階段的愛與樣貌。製作團隊還為〈他們都不懂〉的五個景特意設計５套服裝，來襯托出如夢似幻的場景，獨樹一幟的春天花海、秋天落葉、冬日的飄雪等細節彰顯出別樣的浪漫。跳脫以往劇情式的MV拍攝手法，每一個畫面導演均以唯美浪漫的畫面呈現，配合陳立農投入又細膩的深情演繹，希望能帶給大家不同的感受。