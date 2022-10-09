ATP巡迴賽哈薩克阿斯塔納網球公開賽，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）和俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）於準決賽過招，雙方打完前兩盤，麥維德夫因為腿傷退賽，喬帥預計今晚和希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭冠。

喬柯維奇首盤4比6讓出，第二盤雙方進入搶七，喬帥8比6要回一盤，不過這時麥維德夫腿部也出現傷勢、無奈傷退，喬帥說：「希望麥維德夫的傷勢不嚴重。我認識麥維德夫，他是很棒的人，也是鬥士，是很優秀的競爭對手，他告訴我大腿肌肉有點拉傷。」

「這場比賽相當接近，尤其是第二盤，但我應該會說這兩盤比賽麥維德夫是比較優秀的選手，我就是盡力找方法奮戰，第二盤我有找到方法贏下這一盤。我只是很難過有球員因為受傷退賽，也很遺憾麥維德夫是以這樣的方式結束賽事。」

另一場準決賽，西西帕斯以4比6、6比4、6比3擊敗魯布列夫，西西帕斯表示，第一盤輸掉後，自己調整比賽心態，打得更加積極，努力執行我的策略，也還好執行的不錯，給了他贏球希望。