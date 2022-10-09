紅雀捕手莫里納結束大聯盟球員生涯。（美聯社）

哈波陽春全壘打。（MLB臉書）

費城人9日在外卡戰扳倒國中冠軍紅雀，以2連勝進軍國聯分區系列賽！這是一場緊繃的投手戰，費城人前5局靠著猛將哈波（Bryce Harper）陽春炮、席瓦伯（Kyle Schwarber）犧牲打取得領先，紅雀終場前兩度攻占得點圈無功而返。此戰也是紅雀名將普侯斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）正式告別大聯盟的「最後一舞」。

先發投手諾拉（Aaron Nola）在第7局兩人出局時退場，為費城人貢獻了6.2局無失分的好投。紅雀先發投手麥可利斯（Miles Mikolas）同樣表現不差，他其實只被敲兩支安打，但第一支就是哈波的全壘打。

5局上費城人波姆（Alec Bohm）敲了二壘打，麥可利斯投了觸身球之後被換下，另一位先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）上場救火。蒙哥馬利一來就保送弄成滿壘，接著被席瓦伯的高飛犧牲打拿走1分，責失算在麥可利斯的頭上。

紅雀好不容易熬到諾拉退場，普侯斯第8局安打將隊友送上二壘，隨即被換代跑而退場，成為他大聯盟生涯最後一個打數。後面兩位強棒戈史密特（Paul Goldschmidt）、艾瑞納多（Nolan Arenado）卻都吞下三振。9局下半紅雀兩支安打攻上三壘，包括鐵捕莫里納的生涯最後一支安打，但還是無法得分。

費城人將在分區系列賽對戰國東冠軍勇士。今年大聯盟4組外卡對戰，費城人、水手、守護者3隊都是橫掃對手晉級，只剩大都會和教士這組打到生死戰。