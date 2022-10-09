今年國慶大會活動將在總統府前廣場進行，今天（9日）晚間10點就會開始進行人車管制清場，基於防疫，明天（10日）最早清晨4時30分起，開放持有人證、車證之人車，從指定之單一入口，進行量測體溫及初檢後入場。為维護國慶場域安全，從10月9日22時起至10月10日13時為國慶大會人員管制區域，非工作人員不得進入及逗留；拒絕配合者，將依相關法令辦理。

國慶大會的車輛管制區域，北起秀山街、永餒街、襄陽路、徐州路(均不含)、沅陵街、常德街(均含)，南至廣州街、南海路、愛國東路(均不含)：東起林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)，西至中華路(不含)、博愛路(含)等區域，自10月10日時起，車輛均須受憲警人員管制，憑證進入管制區。

人員管制區域方面，北起衡陽路、襄陽路、常德街(均不含)、凱達格蘭大道(含)以南；南至貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道(均含)以北，東起公園路(含)、中山南路(不含)以西；西至桃源街(不含)、博愛路(含)以東等區域，自10月9日晚上10時起，須接受憲警人員管制。

另外，國慶大會活動管制區域屬公告限航區，為確保國慶大會安全舉行，活動全程期間除本會因活動、攝影需求並經權責機關核准外，禁止各型式航空器(含空拍機、氣球、遙控飛機、輕航機、滑翔翼傘、無人飛行載具等)之攜帶、升降、接近及滞空停留。

為维護國慶場域安全，從10月9日22時起至10月10日13時為國慶大會人員管制區域，非工作人員不得進入及逗留；拒絕配合者，將依相關法令辦理。