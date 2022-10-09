香港目前實施0＋3入境防疫政策，當地社會近日出現呼籲港府盡快改為0＋0的聲音。對此，香港政務司司長陳國基9日在社交平台表示，0＋3是最恰當的安排，並稱在抗疫路上，特區政府絕不「躺平」。

香港東網報導，陳國基發文稱，0＋3安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，目前來說，0＋3是最恰當的安排，會繼續秉持「科學為本」和「精準抗疫」的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。

陳國基指稱，自0＋3安排實施兩周以來，社會普遍歡迎，相關運作也大致順暢，感謝各界同心協力、支持和配合，令疫情持續受控，訪港旅客數字亦有回升。他表示，香港是國際金融和貿易中心，政府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但政府必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。

陳國基還提到，0＋3安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，為商界人士帶來更大便利。他們可在抵港後隨即外出巡視業務、與客戶會面、參與「企業對企業」會議和展覽等；而隨著風險持續可控，各項國際賽事、活動及音樂會等也得以相繼舉行，讓香港重振國際形象，提升國際競爭力。