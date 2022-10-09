新北1名女子小芳（化名）常到小姑姑家為對方男友補習日文，未料前年4月她遭對方趁獨處時從背後環抱，接著被拖到房間門口，小芳見男子的生殖器已勃起，又被壓在客廳沙發上，決定奮力用腳猛踹對方生殖器才得以逃脫，法官依犯強制性交未遂罪，判鄭男2年徒刑，二審維持原判。

判決書指出，鄭姓男子是小芳的小姑姑同居男友，他竟於民國109年4月19日上午11時許，利用小芳在其新北市住處，教授日文而與其獨處之機會，基於強制性交之犯意，違反小芳意願，在客廳先徒手自後方環抱，繼而不顧對方掙扎，強行將小芳拉扯至房間門口欲性侵。

小芳因見鄭男的生殖器已勃起而極力掙脫逃往客廳，鄭男仍不顧小芳表示拒絕之意，竟挾其身體優勢而將她強行壓制在客廳沙發上，並以嘴唇親吻嘴唇，經小芳奮力以踢踹鄭男生殖器後，趁隙起身逃離該處，鄭男始未能得逞，經小芳報警處理，循線查悉上情。

法官審酌小芳、小芳友人等人的證詞，認為鄭男在小芳激烈反抗下，仍鍥而不捨的想侵犯她，可見並非猥褻，而是強姦未遂。鄭男利用長輩身分對小芳施暴，犯後還態度惡劣，造成小芳2度傷害，依犯強制性交未遂罪，判鄭男2年徒刑，案經雙方上訴到二審維持原判，全案還可上訴。