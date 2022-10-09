民進黨新竹市長參選人沈慧虹9日舉行政績說明會，針對高虹安到台中合體盧秀燕，沈慧虹表示，盧秀燕昨才為林耕仁站台說唯一支持，今高虹安又利用立委的身分到台中和盧秀燕合體，再次坐實了「藍白合」，相互政治利用。

沈慧虹9日上午舉辦「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，與行政院長蘇貞昌、立委柯建銘，及屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前新竹市長林智堅等人大合體。

會前針對台中市長盧秀燕昨天為林耕仁站台，9日又與高虹安合體，沈慧虹批評，盧秀燕為林耕仁站台時才說要集中選票、唯一支持，今高虹安又用立委的身分到台中和盧秀燕合體，再次坐實「藍白合」，相互政治利用，因為政治利益而結盟。

沈慧虹也強調，最重要的不應該是政治，而是對市民的福祉，因此她也會繼續提出政見牛肉，以新竹市民最大利益為優先。

至於國民黨主席朱立倫在林耕仁造勢場合說，民進黨執政8年，最重要的工作是包裝、作秀，也強調林耕仁才是真正的新竹子弟。對此，沈慧虹表示，她與林智堅用8年的時間，努力追趕國民黨過去在新竹落後、缺乏建設的20年。

沈慧虹也說，竹市的進步和改變，生活在這裡的人都看得見，這些年來她和林智堅與中央一起努力，新竹市民最了解，她也跟很多新竹人一樣，從外地來到新竹工作、生活定居，愛上這座城市，這種情感朱立倫用台北視角，恐怕無法理解。