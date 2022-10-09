隨邊境鬆綁，不少人也關心現行確診隔離7＋7，是否能縮減至5＋0，毒理學專家招名威表示，美國放寬到5＋0，日本則是將10天縮短為7天，無症狀者可5天出關等政策，都是在BA.5疫情趨緩才開始實施，現階段國內疫情仍處於高原期，貿然放寬確診隔離天數，不僅會使高原期時間拉長，單日確診人數也會增加，建議讓這波疫情先降溫，再一步步地做調整。

招名威今（9）日於個人臉書指出，邊境解封很多人關心現行確診隔離7＋7，能不能縮短至5＋0？招名威說，確診後會設定隔離7天，主要是根據之前新冠病毒感染和傳播模式所訂定，但現在流行的BA.5病程約3天左右，最快第4天就可篩陰，與過去流行的變異株相比，病程大幅縮短，確診隔離時間相對不需要太長。

但招名威表示，美國現行確診隔離是採取5＋0政策，是在BA.5疫情退燒後才開始執行，台灣現在仍處於疫情高原期，若在這時貿然放寬，只會讓高原期的時間更長，確診人數也會跟著變多，不建議現在就調整。

招名威建議可參照日本的做法，日本在9月26日將確診隔離10天縮短為7天，無症狀者可5天出關，這樣的做法是在BA.5疫情趨緩後才開始改變的。招名威說，確診隔離天數仍應循序漸進，一步一步來，從現行7+7調整到7＋0，再放寬到5＋0為佳，先讓這一波疫情降溫，再做評估會比較好。