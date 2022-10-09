新北市長侯友宜明（10）日板橋競選總部成立，但未邀請國民黨大咖站台，僅議員、里長到場，民進黨新北市長參選人林佳龍今批，這顯露侯利用國民黨又切割國民黨的自私性格，更要製造一個「侯大於國民黨」的樣貌。對此，侯辦表示，400萬市民就是新北的頭家，反批林佳龍是鬥雞，逢人就啄。

對於板橋競總明成立，侯辦發言人吳亮賢表示，板橋競選總部附近有捷運出口和YouBike停放站，歡迎民眾可以搭乘大眾運輸系統來這裡看到新北進步，成立當天，因不希望太過盛大的儀式，造成附近的交通壅塞，尤其又是國慶假期，警察本來就有繁重的勤務，附近住戶趁著假期也想要休息一下，完全不需要敲鑼打鼓，吵到大家。

吳亮賢說，「何況400萬市民，就是新北的頭家，市民朋友才是我們最大的支持。林佳龍不懂體恤大家，完全舊思維，連開心的喜事都可以作文章、噴政治口水，根本把自己搞得像是一隻鬥雞，逢人就啄，氣急敗壞又語無倫次的樣子，實在可悲」。

另對於林佳龍提出興建中運量的溪北捷運政策，吳亮賢表示，林佳龍倉促改選新北市長以來，提出四大政策方向，卻被發現自稱「政策控」的林佳龍，根本就是「抄襲控」，甚至抄還抄錯。林佳龍日前開記者會時的荒謬錯誤，竟將最基本的捷運站順序搞錯，「呼籲林佳龍，請先好好做功課，並負責任地向市民說清楚政見是否有抄襲嫌疑，並針對錯誤資訊盡快澄清、道歉」。

吳亮賢指出，綜觀林佳龍在新北市提出的政見，所謂溪北捷運，根本就是新北市府規畫中的五泰輕軌加上泰板輕軌，林佳龍不但抄襲、亂喊口號，甚至連基本路線都搞錯，日前林佳龍舉辦「首都捷運政策計畫」政策發布記者會，竟把「新莊」、「輔大」兩站位置顛倒，最可笑的是，林佳龍都已經指著錯誤的位置，卻還沒發現，並持續自得其樂唱著獨角戲，恐怕不僅綠營議員看傻眼，看在所有市民眼裡，更是莫大笑話。

吳亮賢呼籲林佳龍，要參選新北市，就請先真心、謙虛地學習，侯市長早已勾選同意參加辯論式公辦政見發表會，並將依照規定向市民朋友說明清楚施政願景，「你想抄新北政見，我們歡迎，你想學侯市長施政，我們教你，但請不要只顧抄，抄錯作業還想找人吵架」，過去林佳龍在不同行政職任內「大撒幣」、「說空話」的惡行惡狀，全民已經看在眼裡。