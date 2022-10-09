人生難免有不如意的時候，每個人的紓壓方式也不盡相同。運勢命理網站《靈匣網》指出，射手座、牡羊座、獅子座、天蠍座、雙魚座心情不好時就容易衝動消費，藉由買東西的喜悅，來平息內心的不愉快，因此對他們來說，存錢是件非常困難的事情。

【射手座】

射手座對金錢比較沒有概念，認為賺錢的目的就是花錢，所以他們想買什麼就會直接買，不會考慮太多，尤其心情不好的時候，他們會更加重視自己的感受，一切以讓自己開心為主，因此他們會去消費購物，藉由買到心儀物品的喜悅，來平息內心的不愉快，即使這個舉動只會帶來短暫快樂，他們也心甘情願。

【牡羊座】

牡羊座對自己特別好，也很捨得給自己花錢，只要看到喜歡的東西，絕不會委屈自己不去買。因為追求當下的快樂、舒適，所以他們一般都是賺多少花多少，甚至這個月薪水還沒發，他們就已經計畫好要買什麼東西了，而這樣的想法在他們不開心時更是發揮到了極致，只要看到想買的東西，他們就會立刻掏出錢包，也不管這個東西未來會不會用到，所以對他們來說，存錢是件特別困難的事情。

【獅子座】

獅子座的消費觀是追求貴的東西，因為認為一個物品的價格與其價值是對等的，所以他們平時買東西多以價格高的為主，若心情不好，他們還會花錢買一些很貴的東西放在家裡當擺設，因為對他們來說，東西越貴能得到的快樂就越多，不開心的情緒也會少一分，所以他們平時就很難存錢，心情太糟時甚至可能負債。

【天蠍座】

天蠍座平時花錢並不會大手大腳的，因為對未來有概念，所以他們會確保自己手裡有足夠的錢，以避免以後出事時自己什麽都拿不出來，可以說是相當精打細算的人，不過當他們心情不好時可就不是這樣了，因為平時經常委屈自己，所以心情不好對他們來說，就是讓自己買喜歡東西的理由，這時誰來阻止他們都沒有用。

【雙魚座】

雙魚座大多都很敏感、情緒化，容易因為一點小事就不開心，進而衝動消費，雖然他們不會什麽都買，而是針對自己的心情去購物，只買能讓自己開心的東西，偏偏他們腦波比較弱，即便自己並沒有特別想買某樣東西，但只要店員一勸說，他們就會迷迷糊糊的買下來，所以他們常常因為經不住勸說，導致存錢有些困難。