針對民進黨新北市長參選人林佳龍不斷提出的「溪北捷運」政見，新北捷運局今發出聲明稿指出，五泰輕軌是經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟所審查出來的路線，批評林佳龍所稱的中運量「溪北捷運」沒有路線圖、不切實際，根本就是急就章、亂喊口號。

新北捷運局表示，林佳龍主張的溪北中運量捷運，路線上從三重先嗇宮站到土城站長達30公里，要怎麼銜接都沒有規劃圖就信口開河，在預算上每公里40億元，地下及高架路段各有多長也沒說清楚，依照目前物價水準，總預算一定超過1200億元。

另外在班次方面，以站間運量每小時2萬人次、班距8分鐘來計算，需要一列車載運2700人，已經高於目前板南線的每列車2000人，站間運量更比中運量的新北環狀線及新北樹林線還要高出5000人次，完全是不切實際的提案，無法永續經營的路線。

對於林佳龍選辦發言人以倫敦及紐約地鐵為例遭遇財政問題仍克服而持續推展至今，來比擬自己的主張，新北捷運局也反駁，倫敦與紐約的地鐵案例，是建構在合理財務評估，可永續經營下逐步實踐，而不是沒有專業評估，信口開河無法永續經營的溪北中運量捷運所能與之相比的。

最後新北捷運局強調，五泰輕軌方案，是經過經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟，財務規劃也已通過交通部專家與國發會的審查，代表可以永續經營；林佳龍口中的溪北中運量捷運，沒有確切路線規劃與財務、運量分析，單以「中運量」企圖矇騙市民，恐會債留子孫。