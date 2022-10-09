第19屆全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，於1日至2日在國立台灣師範大學舉行，高雄高工的學生因了解台灣被外來種福壽螺入侵的困擾，因此創作「螺生門」自動偵測清除福壽螺卵機，達到環境保育目的，也希望未來能用在農業用途，幫助農民。此項設計擊敗全國160所高職參賽學校，一舉拿下冠軍、季軍與佳作3大獎，創下競賽歷年來最優秀學校記錄。

創造力競賽讓參賽學生必須在有限的材料與時間內，發揮創意，製作出一台符合題目與情境的機構。在比賽的13個小時中，參賽隊伍需使用大會發的飛機木、珍珠板等必要材料完成一樣與主題、情境相關的機器。

台灣許多水田都能輕易發現福壽螺的存在，因福壽螺對水稻、水邊種植的農作物危害甚大，成為台灣農業的一大敵人。高雄高工學生設計出「螺生門」，以特殊的紅外線偵測系統，透過來回轉動與上下檢測的方式，確保每一顆福壽螺卵都能夠被發現，並自動清除福壽螺卵，大幅減少經費支出與人力。

這組來自高雄高工的學生，是由電圖科蔡依凌、電子科林昱豪、資訊科楊心和、圖傳科黃倪倪，4個不同科的學生組成，以隊名「你說的都」隊參賽，從一開始的互不相識，經過6個月的磨合，最終在第19屆全國高職學生團隊技術創造力競賽創下佳績。

「你說的都」隊同學們表示，接近初賽時，其中一位隊友確診，當時距離比賽只剩一個禮拜，所幸遇到比賽延期，才成功度過難關。在進行決賽的13個小時中，一起討論了很多種方案，也經常被燙傷、割傷，就連機構也壞了3、4次，但皇天不負苦心人，因為帶著學校師生們的祝福與期待上戰場，即使遇到困難，也絕不放棄，堅持到最後終於拿下漂亮的成績。

他們也希望，此次設計出的作品，未來能夠運用在農事、環境保護上，幫助農民守護農作物，同時減輕工作負擔，也為守護台灣本土物種盡一分力，期待發明此項作品的理念能夠被大家看見，展現自己微小的力量，在環境保育上盡一份心力。