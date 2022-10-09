中國人民銀行（簡稱人行，為大陸央行）日前宣布，下調首套個人住房公積金貸款利率；十一假期復工後，大陸各地紛紛調整所在省市的相應規定，以落實中央政策。

陸媒《中國基金報》報導，多地住房公積金管理中心陸續公告調整首套個人住房公積金住房貸款利率。據該報整理，目前已有杭州、無錫、鄭州、南寧、石家莊、天水、吉林、瀘州、襄陽、宜昌等多個城市發布相關公告。

杭州住房公積金管理中心8日宣布，本月1日（含）以後發放的首套個人住房公積金貸款，按調整後的新利率執行；1日前已發放未到期的首套個人住房公積金貸款，自明年1月1日起，按調整後的新利率執行。

安徽省省直住房公積金管理分中心也在本月8日發布《關於調整首套個人住房公積金貸款利率的通知》，合肥市、馬鞍山市也同步發布下調公告。鄭州、南寧、石家莊、無錫、天水、吉林、瀘州、襄陽、宜昌等多個城市，均發布類似通知公告。

十一假期期間，山東的濟南、淄博、棗莊、日照、濰坊等多市住房公積金管理中心也陸續發布通知，宣布本月1日起調整首套個人住房公積金住房貸款利率。

報導稱，除了下調首套住房公積金貸款利率外，大陸國慶節前一套政策「組合拳」還包括：階段性調整差別化住房信貸政策、居民換購住房享個稅退稅優惠等。

報導引述中泰證券宏觀團隊指出，今年4月以來，儘管人行下調首套房貸利率下限，並兩次下調5年期LPR，但地產銷售情況仍有波折：一是爛尾樓事件衝擊干擾預售屋銷售，二是多地疫情反覆，三是房價持續下跌，降低居民預期及購房意願。不過，政策效果逐漸增強，特別是從需求面加大支持力度，將有助於改善此前的偏弱預期，地產景氣有望迎來明顯好轉。

上月30日，中國人民銀行決定自本月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15％，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6％和3.1％。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025％和3.575％。據悉，該次調整是時隔7年首次下調，因此也被市場解讀為對房市的重要利好政策。