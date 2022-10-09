光學鏡頭廠大立光(3008)將於10月13日舉行法說會，公布第3季財報，並由董事長林恩平說明第4季營運展望。大立光第3季合併營收為134.77億元，季增39%，為2020年第4季以來單季新高，大立光預估，10月拉貨動能與9月差不多，在外資及投信連兩天買超力挺下，本週大立光上漲10.15%，以1845元作收，重登股王寶座

受惠於蘋果iPhone 14高階新機拉貨挹注，大立光9月合併營收月增14.88%，年增22.31%，攀上51.02億元，為109年11月以後首次站回50億元關卡，累計第3季合併營收134.77億元，季增39%，年增13%，為2020年第4季以來單季新高，累計前9月合併營收為332.85億元，年減1.84%。

大立光將於10月13日舉行法說會，公布第3季財報，由於第3季營收衝高，且新台幣兌美元匯率急貶，法人看好大立光第3季獲利可望同步攀高。

至於第4季展望，大立光表示，10月看起來與9月差不多。

大立光即將舉行法說會，外資及投信也開始押寶，外資及投信分別連3天及2天買超大立光338張及40張，成為大立光重登寶王的推手。