新北市議員林金結今舉行「侯友宜Ｘ林金結 土城競選總部成立造勢大會」，與新北市長侯友宜等人高喊凍蒜。（蔡雯如攝）

新北市議員林金結今舉行「侯友宜Ｘ林金結 土城競選總部成立造勢大會」，找來新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、立委江啟臣和鄭麗文、前台北縣長周錫瑋等藍營大咖到場，現場集結5000名鄉親，場面盛大。（蔡雯如攝）

新北市議員林金結今舉行「侯友宜Ｘ林金結 土城競選總部成立造勢大會」，與新北市長侯友宜等人高喊凍蒜。（蔡雯如攝）

新北市議員林金結與新北市長侯友宜9日舉辦聯合造勢大會，侯友宜市長（中）進場與熱情支持者握手尋求支持。（陳怡誠攝）

新北市議員林金結今舉行「侯友宜Ｘ林金結 土城競選總部成立造勢大會」，集結5000名鄉親聚集，並找來新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、立委江啟臣和鄭麗文、前台北縣長周錫瑋等藍營大咖到場。侯友宜提及過去4年政績，土城醫院、捷運三鶯線等都是在林金結監督下步入軌道完成，喊話民眾站出來投票，讓好的議員繼續監督配合。

林金結今邀集侯友宜、朱立倫等人到土城五穀先帝廟參拜，並聚集100位手持國旗的支持者，遊行走至造勢會場。侯友宜表示，新北市升格以來，他擔任副市長、市長，見證新北發展，如今土城醫院已經完工、捷運三鶯線明年也要完成，發展快速，林金結在議會都全力監督市府，認真做事，希望民眾站出來，拉票催票，讓林金結、侯友宜順利連任。

朱立倫說，林金結地方服務實實在在，他過去與侯友宜曾一起打拚四年，透過共同都市計劃變更，徹底改變新北市，如今侯友宜好好做事的態度都獲得大眾認同，藍營提名縣市長也是以侯友宜為標竿，作為提名標準，因此呼籲大家支持好好做事的侯友宜、林金結，民調再高都要把票投下去。

林金結說，他4年前提出許多政見，也爭取許多地方建設，回憶起疫情爆發時，他曾到處分送口罩、親自送清冠一號給確診民眾，甚至沿街噴次氯酸水消毒，任何事都親力親為，尤其他也受到賣菜阿嬤陳樹菊的精神影響，他在過往選舉都將每票30元的補助款，全數捐出給地方學童作為急難救助金，他將延續這種精神。

林金結強調，他最擔心聽到選情「穩了」，常常因此睡不著，過去曾有多次先例，過去參選台北市長的丁守中雖然民調都是第一，最後開票卻是落選，叫好不叫座，因此希望民眾站出來投票，讓他繼續為民服務。