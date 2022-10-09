彰化縣長王惠美也下場同樂。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化原住民族文化節已經連續舉辦17年，也是彰化縣內最具傳統、規模最大的原住民活動，縣府號召分散在全縣26鄉鎮市的族人齊聚，帶給大家最豐富與精采絕倫的節目。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣９日迎來原住民族文化節，全彰化26鄉鎮的原住民朋友，齊聚在彰化縣立體育場圓形廣場，因疫情睽違2年復辦，所有原民朋友嗨翻天，彰化縣長王惠美也現身同歡，王惠美表示，彰化縣有6000多位族人，今天就像辦喜事一樣，與大家一起感受對這塊土地的熱愛。

彰化原住民族文化節已經連續舉辦17年，也是彰化縣內最具傳統、規模最大的原住民活動，縣府號召分散在全縣26鄉鎮市的族人齊聚，帶給大家最豐富與精采絕倫的節目，還有長老引領祈福，感謝祖靈的護佑，祈禱在來年族人在各行各業都能平安順利。

王惠美表示，原住民共有16族，其中有15族在彰化落地生根，顯示彰化是個多元熱鬧的城市，使族人在此生根、世代相傳，也感謝長老、議員們的用心，照顧族人有問題都能立即與縣府聯繫，今天活動將所有族人齊聚，也舉行傳統競技賽事，彼此切磋聯繫感情。

彰化原住民議員陳榮妹表示，近年因疫情原民文化相關活動都縮小，今年疫情趨緩所有族人能夠再次相聚，傳承各族、各部落的文化與長輩的智慧，過去彰化縣政府與縣長王惠美都相當支持原民，包括重陽禮金、免費老花眼鏡、假牙補助、還有租屋、購屋補助等等，讓族人在彰化感受到美好彰化，希望城市。

縣府民政處表示，活動有精彩的舞蹈與體能競賽，還有25攤原住民市集，像是傳統手工藝、原住民美食、農特產品特賣等；縣府是族人的依靠，每年原住民文化節都會組成政策宣導團，與族人同樂，讓族人獲取縣府最新政策訊息。