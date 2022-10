關詩敏昨與上百位歌迷共度歡樂時光。(亞神音樂提供)

關詩敏昨與上百位歌迷共度歡樂時光。(亞神音樂提供)

關詩敏今年出道10周年,將於12日迎接27歲的她,昨(8日)舉辦「關方活動:This is Why We Are Here」生日音樂派對,與上百位歌迷共度歡樂時光。派對上關詩敏演獻唱多首歌曲,演唱未曝光的全新創作〈我在〉時,她想起這2年因聲音出狀況,甚至還有醫生建議她轉行的心理煎熬,百感交集淚流不止,如今找回自信的她堅定表示,要跟歌迷繼續走到下個10年。

她表示因為疫情關係,這2年沒機會舉辦個人活動,「10周年是很有意義的一個紀念,從提出要辦這場活動的想法後,我就開始焦慮,腦子裡想要做的事情很多,想要講的話也很多,所以只能一件一件記錄下來,然後慢慢完成,到今天實現出來」。求好心切的她這段期間連連失眠,睡不著就乾脆拼命做音樂,甚至直到活動當天早上6點,才做完最終版本的編曲。

關詩敏特地安排了一首對她很有意義且從未曝光過的新創作〈我在〉送給歌迷,沒想到唱到一半她已淚流滿面,強忍著激動唱完才透露,這2年經歷了很多事,感到很挫折也很徬徨,甚至懷疑自己還能不能唱歌,「寫〈我在〉原本是想要帶給別人安慰和鼓勵,但沒想到這首歌反而給了我很多力量,許多個夜晚我都是聽著這首歌痛哭到睡著」。

原來大約2年前開始,關詩敏驚覺自己的聲音出狀況,每一場演出雖然都很努力地想要把歌唱好,但對聲音的控制沒法像以前那麼精準。這期間她看了很多不同的醫生,但效果都有限,還有醫生建議她做手術,只不過手術有很大風險,可能以後都沒辦法再唱歌,「醫生還跟我說,不如慢慢地減少工作量,也可以考慮轉行,我聽了覺得天都要崩壞了」,所幸後來終於遇到對她有幫助的醫生,讓聲音恢復了很多,更找回了對自己的自信及肯定。

除了唱歌,關詩敏難得展現繪畫「天份」,笑說:「我是『靈魂畫家』,抽象派的,我的畫很有自己的風格。」她與歌迷玩「我畫你猜」的遊戲,很有特色的關詩敏派畫風,逗得歌迷笑聲不斷。生日派對上也蒐集了歌迷們對關詩敏的祝福,無論是對她示愛或是給她鼓勵,都讓關詩敏感動不已。從《華人星光大道》節目將關詩敏發掘出道的製作人王偉忠,也送上了一本集結她出道10年精華照片的紀念冊,祝福她「身心要健康,期待好作品,等待開心成功的一天」。