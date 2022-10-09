關詩敏昨與上百位歌迷共度歡樂時光。（亞神音樂提供）

關詩敏昨與上百位歌迷共度歡樂時光。（亞神音樂提供）

關詩敏今年出道10周年，將於12日迎接27歲的她，昨（8日）舉辦「關方活動：This is Why We Are Here」生日音樂派對，與上百位歌迷共度歡樂時光。派對上關詩敏演獻唱多首歌曲，演唱未曝光的全新創作〈我在〉時，她想起這2年因聲音出狀況，甚至還有醫生建議她轉行的心理煎熬，百感交集淚流不止，如今找回自信的她堅定表示，要跟歌迷繼續走到下個10年。

她表示因為疫情關係，這2年沒機會舉辦個人活動，「10周年是很有意義的一個紀念，從提出要辦這場活動的想法後，我就開始焦慮，腦子裡想要做的事情很多，想要講的話也很多，所以只能一件一件記錄下來，然後慢慢完成，到今天實現出來」。求好心切的她這段期間連連失眠，睡不著就乾脆拼命做音樂，甚至直到活動當天早上6點，才做完最終版本的編曲。

關詩敏特地安排了一首對她很有意義且從未曝光過的新創作〈我在〉送給歌迷，沒想到唱到一半她已淚流滿面，強忍著激動唱完才透露，這2年經歷了很多事，感到很挫折也很徬徨，甚至懷疑自己還能不能唱歌，「寫〈我在〉原本是想要帶給別人安慰和鼓勵，但沒想到這首歌反而給了我很多力量，許多個夜晚我都是聽著這首歌痛哭到睡著」。

原來大約2年前開始，關詩敏驚覺自己的聲音出狀況，每一場演出雖然都很努力地想要把歌唱好，但對聲音的控制沒法像以前那麼精準。這期間她看了很多不同的醫生，但效果都有限，還有醫生建議她做手術，只不過手術有很大風險，可能以後都沒辦法再唱歌，「醫生還跟我說，不如慢慢地減少工作量，也可以考慮轉行，我聽了覺得天都要崩壞了」，所幸後來終於遇到對她有幫助的醫生，讓聲音恢復了很多，更找回了對自己的自信及肯定。

除了唱歌，關詩敏難得展現繪畫「天份」，笑說：「我是『靈魂畫家』，抽象派的，我的畫很有自己的風格。」她與歌迷玩「我畫你猜」的遊戲，很有特色的關詩敏派畫風，逗得歌迷笑聲不斷。生日派對上也蒐集了歌迷們對關詩敏的祝福，無論是對她示愛或是給她鼓勵，都讓關詩敏感動不已。從《華人星光大道》節目將關詩敏發掘出道的製作人王偉忠，也送上了一本集結她出道10年精華照片的紀念冊，祝福她「身心要健康，期待好作品，等待開心成功的一天」。