身為竹塘人的「跆拳道戰神」朱木炎，也特別回鄉領跑。（農會提供／吳建輝彰化傳真）

彰化馬拉松嘉年華９日迎來第一場賽事，「2022就愛竹塘米環鄉馬拉松賽」，吸引全國近1500位鄉親參加，其中身為竹塘人的「跆拳道戰神」朱木炎，也特別回鄉領跑，王惠美說，竹塘米環鄉馬由農會主辦，今年也剛好是竹塘農會100歲生日，因此意義非凡。

彰化縣政府從10月一直到年底，串連縣內6場具有在地特色的馬拉松賽事，打造馬拉松嘉年華，9日隨著彰化縣縣長王惠美、農會理事長莊焜勝、總幹事詹光信等人的鳴槍聲響，竹塘米環鄉馬熱鬧展開。

王惠美表示，只要一講到稻米就會想到竹塘，竹塘農會在歷屆理事長、總幹事、常務監事等人帶領下，蓬勃發展，竹塘環鄉馬剛好慶祝農會百歲生日，讓到訪的民眾體驗竹塘農村之美，沿途經過綠油油的稻田、大樹公、木棉道等，一覽田野風情，也期待農會邁向下一個百年。

農會總幹事詹光信表示，農田間的小路讓選手感受竹塘純樸農情，一路上熱情的民眾準備補給，像是「竹塘米冰棒」、「烤雞」、「三層肉」等，只要完成賽事還能拿到百周年紀念幣與在地農產，讓民眾盡情享受竹塘，帶回健康也帶回竹塘的米文化。

農會表示，賽事分為半馬、健跑、健走組，最年長的參賽者為85歲，賽事最終半馬組男子組由施育佐 1小時26分48秒奪冠，女子組由曾夙靖以 01分39分48秒摘下后冠、健跑組男子組由洪堯欽以37分０2秒奪冠，女子組由詹碧珠以43分04秒封后。