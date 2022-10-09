1名女網友日前跑進某店家內喊1名陌生男子「老公」，原來她的丈夫當時與該男子的穿著幾乎9成9相似，都是藍色上衣配綠色褲子，2人合照曝光，其他網友笑說台灣很多男性都是這身搭配，已是「台男日常穿搭」，還有人笑說「其實…他們才是一對的」、「不被愛的才是你」。

「丟臉死，我剛剛跑進去亂叫別人老公啦」該女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文分享照片，照片中她的丈夫站在店家外，身穿素色淡墨綠色短褲和靛色短袖上衣，沒想到同樣的搭配，店家內也有1人穿得一模一樣，讓原PO當場認錯，走進店家喊陌生人老公，她事後分享此事，拍下丈夫與對方隔著玻璃的合照，只見配色、款式、身形幾乎相同，原PO還發文笑說「（丈夫）真的很綠耶」。

1名女網友日前跑進店家內喊1名陌生男子「老公」，原來她的丈夫與該名男子的穿著幾乎9成9相似，都是藍色上衣配綠色褲子。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友留言「其實…他們才是一對的」、「他們都穿情侶裝了，勸妳不要自作多情」、「沒關係，綠色是原諒的顏色」、「還好坐的那位沒帶女友」、「不被愛的才是你，你要看清」、「對方有另一半嗎？他會不會回到家要跪算盤」、「哈哈尷尬死」、「對方今天會暗爽半天」、「雙胞胎無誤」、「我有被不認識的小孩跑過來抱我大腿叫爸爸過」、「撞衫撞褲壯身材還撞髮型，叫錯也沒辦法」。

甚至有其他網友在留言處分享自家的丈夫也是同樣穿著，照片曝光笑翻大批網友。