前總統馬英九9日在湖口鄉為競選連任的縣長楊文科站台時，直批民進黨執政台灣成為全球最危險的地方，搞非核家園要消滅核能是笑話，總統行政院長介入施壓要把電視頻道給某週刊，關掉中天電視台，侵犯人民和新聞自由，強調簡單講「民進黨不倒，台灣不會好！」

馬英九說，過去6年兩岸關係壞到極點，2015年他和習近平在新加坡碰面時，英國經濟學人社論有句話，這是大陸與台灣自1980年代以來，大陸就台灣主權做出最大的讓步，那時沒有人說兩岸會打仗！

馬英九指去年英國經濟學人5月號封面故事寫說，「台灣是全球最危險的地方！」為什麼轉變這麼大，從相信不會打仗到難免一戰，這就是民進黨執政的結果！

馬英九指綠媒稱他總統任內未與大陸簽定1個和平協議，他和大陸簽了23個經濟合作等協議，每個都是和平協議，才能讓兩岸每年來往超過500萬人，學生交流從4萬增到40萬，兩岸和樂融融才是大家要的生活。

馬英九直批民進黨執政兩岸關係一大糊塗，能源政策更是大錯特錯，現在歐盟通過決議把核能列為綠能，核能不會排碳，全球都在開發核能，2050才能達到淨零碳排的目標。

馬英九批民進黨搞非核家園，發展再生能源的目的是要消滅核能，這是個大笑話，全世界開發再生能源都是要取代石化能源，台灣在能源的人才和經費沒有問題，唯一有問題的是，缺乏一個頭腦清楚、知道認錯的政府。

馬英九接著提到某週刊為了搶電視頻道，總 統和行政院長都介入給NCC施壓，要把電視頻道給該週刊，他看了非常難過，總統和院長怎麼能做這樣的事！

馬英九直指民進黨關掉中天電視台，已侵犯人民和新聞自由，現在在搶電視台，簡單講民進黨不倒，台灣不會好，民進黨要倒年底的選舉國民黨一定要贏，2024年才有機會！