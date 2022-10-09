高雄市鳳山區一名4歲的李姓男童6日上午以為64歲的薛姓阿嬤丟下他自己去市場，便獨自出門去市場尋找阿嬤，卻在市場遍尋不著阿嬤身影，熱心民眾發現後報警請求協助。員警獲報後到場，不久便與阿嬤相見，李童一見阿嬤出現，便放聲大哭投入阿嬤的溫暖懷抱。巧的是，此次處理李童案件的員警呂孟翰，上個月16日才協助「阿嬤被電梯吃掉了」女童走失案，呂警表示，鳳山的居民都相當溫暖，而家長務必顧好小孩，避免意外發生。

李童每天早上都會跟阿嬤前往市場買菜，但6日上午阿嬤先行出門運動，李童起床時發現阿嬤不在身旁，以為阿嬤丟下他自己先去市場了，才會焦急的獨自出門，展開「市場找阿嬤」的旅途。

沒想到李童沒在市場找到阿嬤，自己卻迷失在熱鬧的市場附近，熱心民眾看到李童獨自一人在路邊，才會報警請求協助。員警到場後，關心李童狀況，李童手指著一旁街道說「我自己走出來的」，員警便一把抱起李童，沿街詢問，不久後就看到阿嬤迎面而來，李童一見阿嬤出現，激動地哭了出來，投入阿嬤溫暖的懷抱，阿嬤也叮嚀著李童「不哭不哭，以後不能自己出來喔！」

這起處理李童走失案的其中一位員警呂孟翰，與上個月16日處理「阿嬤被電梯吃掉了」的女童走失案為同一人，記者獨家訪問到呂孟翰的看法，他表示鳳山的居民都相當熱心，這2次的孩童走失案都有民眾幫忙，相當感激，而小孩都很可愛，家長務必隨時留意小孩狀況，避免發生危險。