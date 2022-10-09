大都會第7局反攻。（MLB臉書）

紐約大都會9日在絕境中奮起，緊急徵調的王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom）不辱使命，加上打線甦醒，猛將阿隆索（Pete Alonso）、林鐸（Francisco Lindor）都轟出全壘打，終場7比3擊退教士，在外卡戰扳成1勝1負。下一戰就是真正的生死鬥，同樣是在大都會主場進行，

此戰是兩位賽揚獎投手的較勁，教士先發史奈爾（Blake Snell）首局一顆失投滑球被林鐸大棒轟到左外野牆外，主場歡聲雷動。教士葛瑞斯罕（Trent Grisham）第3局回敬陽春炮追平，但是第4局大都會安打攻下超前分，讓史奈爾早早退場。頑強的教士第5局隨即追平，5局下阿隆索轟出402呎陽春炮，跟林鐸一樣打到左外野，主場球迷再次活起來。

第7局大都會做出罕見的調度，提前將守護神狄亞茲（Edwin Diaz）換上場，以保護1分的領先。這個調度可能非常關鍵，狄亞茲成功守住之後，該局下半大都會就打出大局，以林鐸為首連續5人上壘，單局灌進4分奠定勝基。

狄葛朗是例行賽讓大都會落至外卡的戰犯之一，此戰他一度找回昔日球威，開場火球狂飆連續解決7人，直到葛瑞斯罕的全壘打才打亂他的手感。用掉狄葛朗、薛爾瑟（Max Scherzer）兩張王牌的大都會，第3戰把命運託付給先發投手巴西特（Chris Bassitt），對戰教士的穆斯葛洛夫（Joe Musgrove），勝出的一方將在分區系列賽遭遇洛杉磯道奇。