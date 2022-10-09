今（9）日是國慶連假第2日，高公局預判今日下午重點壅塞有國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等9路段。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量是29.9百萬車公里，預估今日交通量110百萬車公里。

上午國道壅塞路段主要是國1南向桃園至中壢轉接道、湖口至竹北、高架南向機場系統至楊梅端、國3南向中和至樹林、三鶯至龍潭、國1北向圓山至五堵及高架北向下塔悠至汐止系統等。

其中9時15分，國3南向212公里2小客車追撞占中線車道，5分鐘後排除，後方回堵2公里；10時10分國1北向324.6公里2小客車追撞占內側車道，10分鐘後排除，後方回堵3公里；10時43分國1北向346.5公里3小客車追撞占內側車道，9分鐘後排除，回堵4公里；11時11分國1南向91.2公里2小客車追撞占中線車道，8分鐘後排除，回堵5公里。高公局表示，上述事故雖均於10分鐘內排除，惟因連續假期車流量大，導致車輛嚴重回堵，影響整體行車順暢。

高公局建議西部國道南向儘量12時後出發，國5南向建議17時後出發，以節省寶貴時間。