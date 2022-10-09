遊客搶拍龍貓隧道。（洪靖宜攝）

高雄輕軌新路段試營運通車後迎來的一個連續假期，連假首日輕軌運量4萬4828人次，直逼上一波最高運量在8月14日的台灣文博會約5萬紀錄和台灣燈會6萬人次。高捷公司研判，應該是台灣設計展及輕軌新路段試營運，其中更以有著「龍貓隧道」之稱的美術館站從早就吸引不少遊客到場搶拍，高捷公司說，連假第二天有望再創高運量。

高雄輕軌最新路段C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站已經開始試營運，迎來第一個連續假期，經高捷公司統計，8日輕軌運量為4萬4828人次，直逼上一波8月14日台灣文博會期間近5萬人次，及台灣燈會無人機演出2月27日創下的6萬2007人次。

甚至連捷運運量也大有成長，8日當日運量也達17萬3765人次，也是繼農曆過年突破20萬運量以來今年度次高運量。高捷公司研判，主因應該是「2022台灣設計展」及輕軌新路段試營運，其中以「龍貓隧道」及「蜜瑪號」最為吸睛，不少遊客到場朝聖，拍照打卡，實際來到美術館站，一早就已經有不少民眾排隊搭乘輕軌，龍貓隧道旁更有許多人前來取景。高捷公司說，連假第2天有機會再創高運量。

不過，就是因為前來拍美照的遊客多，就有人會踩進軌道及植草區拍照，捷運警察說，連假期間會加強巡邏及定點守望勤務，如擅入軌道區拍攝，可依《大眾捷運法》最高可罰7500元。

捷運工程局也說，因應2022台灣設計展，設計中島周邊人潮高達47萬人，為鼓勵參加民眾搭乘大眾運輸工具，國慶連假捷運及輕軌加開班次，分別延長營運時間至12時及11時30分，歡迎民眾多加利用。