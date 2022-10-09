400公尺開10分鐘 霧峰「這路段」假日必回堵塞車

台中市霧峰中正路接國道六號舊正交流道每遇假日必壅塞，民進黨提名市議員參選人張芬郁日前實測從中正路78巷口到舊正交流道的北岸路口短短400公尺因號誌管制問題需耗時10分鐘才能左轉上國道六號交流道；台中市交通局表示，霧峰中正路為省道屬交通部公路總局管轄路段，市府將再與該局反應及研議改善方案。

台中市轄內國一、國三、國六及74快速道路銜接路段因車流量大增，常壅塞回堵，甚至造成平面道路塞車，張芬郁說，日前霧峰舊正民眾向他陳情，指稱中正路、北岸路口本來就是霧峰民眾經國道六號前往埔里的舊正交流道，近來因74快速道路銜接國三、國六壅塞回堵日益嚴重，許多市區及太平區車輛為避開上述塞車，紛紛轉從舊正交流道上國道六號，結果造成霧峰中正路前往舊正平面路段每逢假日即塞車。

張芬郁10月8上午9點到現場勘查，發現從中正路78巷口到舊正交流道的北岸路口，近400公尺路段平均需耗時十分鐘以上時間，才能左轉上國道六號交流道。附近居民也向她反應，遇週六及大節日都會塞車，都是市區車輛不想在74號或國三大里段塞車所以轉來從舊正交流道上高速公路，結果造成霧峰中正路塞車，連帶要直行前往草屯南投的車輛也都受影響大排長龍。

張芬郁現場勘查後發現可能和直行號誌過久與左轉號誌時間太短有關。她建議市政府，先改善交通號誌管理，不要採用目前的先直行再左轉模式，改採一方向直行及左轉同時行進，再更換由另一方向車輛行進的方式，應該可以改善目前塞車狀況，再另外評估是否有必要設立右轉引道連接目前的往埔里交流道。

交通局回應，霧峰區中正路為省道，屬交通部公路總局管轄路段，市府將再與該局反應交通狀況及研議改善方案，以改善塞車問題。