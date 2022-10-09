台中市第一選區議員吳敏濟9日成立競選總部，台中市長參選人蔡其昌站台力挺。（陳淑娥攝）

台中市第一選區議員吳敏濟9日成立競選總部，總選主委蘇嘉全站台力挺。（陳淑娥攝）

台中市第一選區議員吳敏濟力揮戰旗，競總成立大會現場氣勢如虹。（陳淑娥攝）

台中市第一選區議員吳敏濟爭取四連霸，9日成立競選總部，競總主委蘇嘉全、市長參選人蔡其昌等站台力挺，呼籲鄉親集中選票，「支持爭取建設最多、服務最好的吳敏濟」。現場湧入2000多位鄉親，連小朋友都喊「吳敏濟喊凍蒜！」現場氣勢如虹。

台中市第一選區(甲安埔)市議員參選人吳敏濟今成立競選總部，市長參選人蔡其昌表示，吳敏濟12年來不斷爭取甲安埔建設，呼籲大家集中選票，「蔡其昌一票，吳敏濟一票」。他也批評盧秀燕1000元敬老愛心卡限制太多，當選後要放寬使用，另外也要讓國中小營養午餐免費，及建設山海環線甲后線，讓海線能更繁榮發展。

蘇嘉全指出，吳敏濟敬業又有正義感，例如力保大甲溪高灘地，或爭取老舊校舍改建等，擔任三屆市議員所爭取的建設受到甲安埔鄉親肯定，現場這麼多鄉親及里長參選人到場相挺，讓他很感動，希望大家集中選票，讓吳敏濟能高票連任。

吳敏濟表示，縣市合併前位處偏鄉的甲安埔確實建設落後，交通不便，任內三屆爭取5條國道公車、7條偏鄉公車，也爭取許多自來水延管工程，讓甲安埔自來水普及率提升，以及許多老舊校舍與活動中心改建，並爭取偏鄉最需要的外埔圖書館，對於不公不義如環境汙染及路霸，他也不畏惡勢力，跟市民站在一起，逐一取締違法。

吳敏濟說，這些年努力爭取各項建設，讓甲安埔持續進步，這次選舉拜託鄉親全力支持，未來也會極力向市府及中央爭取加速海線鐵路雙軌高架化，與山海環線甲后線建置，並推動攸關甲安埔未來的建設，讓甲安埔更加繁榮發展。

市議員蕭隆澤表示，吳敏濟爭取的經費不計其數，從交通、文教、民生到水利、觀光等等，最令他佩服的是創全國首例爭取市公車上國道，讓學生與鄉親往返市區快捷便利。市議員陳淑華說，吳敏濟認真服務，尤其爭取大安沙雕音樂季，帶動大安發展。