英國《週日郵報》（Mail on Sunday）披露，英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮將大幅度簡化，取消部分古老儀式後，儀式流程從過去3小時縮減至約1小時，他也將大砍6000名賓客名單至2000人，部分國會議員、貴族將不受邀，意圖展現君主制現代化。此外，王儲威廉王子也將在規劃他的加冕典禮上扮演重要角色。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮將會是什麼樣子？

查爾斯持續推動精簡王室，《週日郵報》8日披露，他連自己的加冕典禮都大幅度簡化，只為了展現現代化的君主制。報導指出，明年在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的加冕典禮將會取消一些艱澀難懂的古老儀式，但仍會保留部分莊嚴儀式，這場加冕典禮將會更展現宗教性及文化多元性。

The secrets of King Charles III's slimmed down coronation REVEALED https://t.co/1ImyZNbqa7 pic.twitter.com/JRPA7TG1lN — Daily Mail Online (@MailOnline) October 9, 2022

《週日郵報》引述王室消息人士指出，查爾斯的加冕典禮籌備計畫命名為「金球行動」（Operation Golden Orb），由諾福克公爵菲茲蘭—霍華德（Edward Fitzalan-Howard）籌劃，不同於已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年加冕大典歷時超過3小時，查爾斯的加冕典禮將大幅度縮短至1小時出頭，並且更為簡單，消息人士說，「國王已取消加冕典禮上許多儀式，以彰顯過去70年來世界已經轉變。」

1953年已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的加冕大典。

查爾斯的加冕禮將取消向國王授予金錠（gold ingots）等古老但耗時的傳統儀式。據傳1953年女王加冕時，掌禮大臣（Lord Great Chamberlain）對她授予了重達1磅的黃金，消息人士指出，「在這個人們手頭拮据的時代，這不太可能發生。」當年使用的天鵝絨椅也會由標準椅子取代。

另外，當年女王在加冕禮上換了多套禮服，消息人士透露，查爾斯不太可能這樣做，他的大典上也會使用現代民眾更容易了解的語言，不過加冕典禮仍會保留塗聖油、宣誓等儀式。

1953年加冕大典上，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）換了多套禮服。（資料照／TPG、達志影像）

除此之外，當年女王加冕的賓客多達8000人，查爾斯預備大砍6000人，只邀請2000人出席，部分英國國會議員及貴族將不會受邀。為查爾斯規劃最初加冕計畫的馬瑟（Anthony Mather）中校指出，700名貴族不會全部受邀，和議員一樣，因為查爾斯不是為了他們加冕，「他是為了人民被加冕。」

1953年加冕大典上，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）換了多套禮服。（資料照／TPG、達志影像）

賓客的服裝規範也可能大幅度鬆綁，1953年外交官及男性賓客被要求穿著膝褲（knee breeches）出席，女性賓客則被建議帶頭飾，而且最好是小冠冕。目前查爾斯的加冕籌備團隊正在討論放寬貴族穿加冕禮紅色天鵝絨長袍的規定，馬瑟推測，貴族或許可以改穿一般正裝出席。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年加冕大典上，王室成員、貴族等男性賓客必須穿著紅色天鵝絨長袍，女性必須戴上小冠冕。（資料照／TPG、達志影像）

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1953年加冕大典上，王室成員、貴族等男性賓客必須穿著紅色天鵝絨長袍，女性必須戴上小冠冕。（資料照／TPG、達志影像）

另外值得注意的是，70年前已故菲立普親王（Prince Philip）在女王的加冕禮籌備過程中扮演靈魂角色，破天荒推動電視直播加冕儀式，此次預計王儲威廉王子將在樞密院加冕委員會（Privy Council Coronation Committee）中扮演重要角色。