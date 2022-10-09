嘉義市今、明天兩天在湖美一路舉行刺激的跑車動態秀和0至400直線加速賽，逾200輛超跑酷炫集結，場面熱鬧。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今、明天兩天在湖美一路舉行刺激的跑車動態秀和0至400直線加速賽，逾200輛超跑酷炫集結，場面熱鬧。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠為選手加油打氣。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迎接國慶連假，嘉義車站前的沉睡大白熊也再度變裝，應景換上限定「國旗口罩」迎賓。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「嘉市潮選店 100＋Select」精選百家風格小店值得大家穿梭城市靜謐街道一一探訪。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

雙十3天連假，嘉義市請出超跑攬客，今、明天兩天在湖美一路舉行刺激的跑車動態秀和0至400直線加速賽，逾200輛超跑酷炫集結，一早就吸引許多民眾到場參與觀賽，加上飯店、旅館訂房幾乎全滿，市府期待搭配嘉義市購物節抽輕豪宅、百萬休旅車活動，能帶動新一波觀光消費熱潮。

今嘉義市長黃敏惠、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗及台灣觀光旅遊聯盟總會創會會長「鳥來嬤」吳敏到湖美一路參與跑車動態秀，眾人揮動國旗為賽車手加油打氣，場面熱鬧。

「連假很多人到嘉義市，飯店早就被搶訂一空、人潮滿滿！」，黃敏惠表示，嘉義市慶祝國慶日不只懸掛國旗，還與商圈、超跑結合，靜態活動舉辦文化商圈成果發表嘉年華，好吃、好逛又好玩，動態活動則於湖美一路舉行超跑秀，集結超過200輛超跑，讓大家一次看個夠，用最歡欣的心情祝福中華民國生日快樂，歡迎大家前往觀賞。

劉慶宗說，今起連續2天於湖美一路及環湖路為起點舉行跑車動態秀，歡迎各位朋友前來觀賞精彩刺激的賽車賽。吳敏表示，十月是國恩家慶的日子，這次超跑集結一定讓大家耳目一新，尤其現在來嘉義市只要花500元就可以參加購物節抽獎，鼓勵大家來嘉義市來消費、觀光。

迎接國慶連假，嘉義車站前的沉睡大白熊也再度變裝，應景換上限定「國旗口罩」迎賓，在旗海飄揚的中山路上特別吸睛。市府表示，連假期間的強檔活動更是不容錯過，不僅文化局及各展館舉辦精采展覽值得一訪，期間限定的風格市集也以獨特文創魅力迎接每一位遊客，2022最新出爐、由市府嚴選的「嘉市潮選店 100＋Select」精選百家風格小店更是值得大家穿梭城市靜謐街道一一探訪。

「2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」10月8日、9日2天，在嘉義市文化公園熱鬧舉辦，9日、10日上午8點到下午6點湖美一路有刺激、精彩的超跑動態秀。