民眾黨桃園市長參選人賴香伶對於對手鄭寶清現身祝福感到開心。（賴佑維攝）

民眾黨桃園市議員參選人簡僑亨競選總部9日成立，黨主席柯文哲、黨籍市長參選人賴香伶到場支持。不過桃園市長參選人鄭寶清突然現身會場，鄭寶清說，第三勢力都要結合才會有希望。賴香伶則說，都是第三勢力，他來祝福我們很開心。

簡僑亨競選總部成立大會舉辦時，鄭寶清突然現身，並與柯文哲、賴香伶打招呼。鄭寶清說，與簡僑亨長時間有密切交往，來跟他恭喜。雖是民眾黨的場子，但認為沒有關係，希望第三勢力都要結合，才會有希望。

賴香伶則說，知道鄭寶清昨天晚上北區總部成立，不過因為忙碌，沒有時間祝賀。對於鄭寶清造訪，賴香伶說，他來也是祝福，而第三勢力的民眾黨、無黨籍參選人等在藍綠之外的力量可以更集中，他來祝福我們更開心，讓選民有選擇的對象。

柯文哲到桃園站台，賴香伶則說，讓主席這隻「大母雞」跟著賴香伶還有小雞一起，請他撥更多時間來桃園。平常自製節目，柯文哲也會帶著他們談市政、經驗傳承，更希望年輕人站出來投票，用選票改變藍綠政治結構、文化。

賴香伶也強調，最近會有政見發表、對照，自己提出居住正義、通行族交通成本下降、婦幼公托倍數增長政策，減輕年輕人生活壓力，提升在地就業，相信會受到年輕市民朋友青睞。她也呼籲，藍綠政見中，對於高房價解方也要跟上。而改變政治文化，要從政見提出解決方案，不是靠大型造勢、找誰站台，或是靠基本盤決定選舉。賴認為，只靠基本盤的時代已經過去了。不是只有過去宗親、組織的力量，要靠市民意識崛起。