瑪格羅比飾演的小丑女「哈莉奎茵」（Harley Quinn），彩色雙馬尾、充滿磁性的瘋癲笑聲已深植全球影迷心中。然而在2019年上映，由影帝瓦昆菲尼克斯主演的《小丑》將推出的續集《Joker： Folie à Deux》，電影中的小丑女證實將由歌壇天后Lady Gaga飾演。對此瑪格羅比近期為《阿姆斯特丹》宣傳時受訪表示，「非常開心，我相信卡卡會有令人驚艷的表現。」

瑪格羅比至始至終都認為小丑女就像蝙蝠俠或者馬克白一樣，會由不同好演員接續演出，「我只是哈莉奎茵的其中一個飾演者，很榮幸為這個角色打下穩固的基礎。」小丑女一角從2016年《自殺突擊隊》出現、2020年《猛禽小隊：小丑女大解放》、2021《自殺突擊隊：集結》都有她的身影。其實接連演出小丑女讓瑪格羅比有些吃不消，受訪時曾表示想從這個角色暫時休息。

而近期積極戒菸的女神卡卡，也在8月中於個人粉絲頁貼出有她與瓦昆菲尼克斯剪影共舞的預告片，寫下「Folie à Deux 10.04.24」。據知，「Folie à Deux」意指「二人共享的瘋狂」，既有精神病症狀的人，將其妄想信念傳送給另一人，外媒也報導別於首部聚焦在「小丑」心境轉變，續作將打造成一部音樂電影，焦點會放在哈莉奎茵如何成為小丑女。