「星爺」周星馳出道超過40年，早期靠出演搞笑片《食神》、《足球》等作品，締造無數經典，後來他退居幕後擔任導演，最新作品已是2019年的《新喜劇之王》，就鮮少聽見他的消息。不過，近日網路瘋傳一張，有粉絲在香港偶遇周星馳的畫面，至今未婚的他被批評為「就一個普通老頭」，孤獨的背景更讓網友直言差點認不出來。

近日有不少人議論一張周星馳在香港的日本料理店用餐照，照片中，戴著白色鴨舌帽搭配白色上衣的星爺，打扮並不張揚高調，正低著頭猛滑手機，比往日體格消瘦不少，搭配一頭白髮似乎有些落寞，且他身邊只有一名同性友人相伴。對此，不少網友紛紛議論道：「60歲就老成這樣？感覺他很累很疲憊，一定要照顧好自己！」、「還是一個人，又沒有小孩，趕緊找個老伴吧，有個人照應」、「就像個普通老頭瘦骨嶙峋，還是我認識的星爺嗎？」、「可惜了周星馳的性格註定孤孤單單，太有想法的人別人很難理解。」

穿白衣的周星馳被網友議論，60歲的他似乎老得有些快。(圖/小紅書)

周星馳昔日經典畫面仍可激起粉絲笑點。(圖/微博)

據悉，周星馳早在34歲主演香港電影《食神》時，曾為戲將頭髮染白，但其實他當時就有些許的白頭髮，後來的《喜劇之王》、《長江七號》等作品黑髮亮相，據傳是為了角色需求，刻意將頭髮染黑，但仍被依稀被捕捉到白髮的蹤影。之後不拍戲後更放任頭髮一根根變白，對此，和周星馳交往3年的舊愛朱茵，曾在節目表示，周星馳不染黑髮是因為「怕麻煩」，便改將所有心力投注在作品拍攝。不過，也有不少人表示，可惜周星馳為電影滿頭白髮，卻未能有另一半攜手度日，至今孤獨一人生活。