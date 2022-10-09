香港女星陳婉衡（Alycia）擁有36E傲人身材，在社群平台上還經常PO出各式養眼美照「放福利」，深獲不少粉絲喜愛。近日，她在IG上曬出美艷泳裝照，吸引不少粉絲爭相朝聖，更有粉絲俏皮留言「Holy cow！」

陳婉衡對重量訓練情有獨鍾，還擁有瑜伽及健身教練牌照，平時勤於鍛鍊的她，身材非常傲人，過去在社群平台上也時常曬出健身訓練照，不經意露出的翹臀、馬甲線，次次都吸引不少粉絲直言「想要一起運動。」

近日，陳婉衡抓住夏天最後的尾巴，配文寫下「A cow at the sea」表示自己是「海上的乳牛」並曬出兩張去海邊遊玩的泳裝照。只見照片中的她，身穿黑白乳牛花紋的比基尼，古銅色的肌膚，在太陽的映照下閃閃發亮，她微坐在扶手上，展現前凸後翹的完美身形，如此讓人大噴鼻血的畫面，引得粉絲紛紛留言大讚「Holy cow」、「我見過最漂亮的牛」、「火辣牛妹。」

事實上，陳婉衡除了熱愛分享運動生活外，也時常提醒粉絲正確的運動觀念，過去陳婉衡就有PO出戶外運動時須穿著防曬衣，表示「比起擦防曬霜，衣服是較有效的防曬方法之一。所以除了防曬霜以外，我經常穿起防曬衣。在陽光下玩得開心，但記住要保護好自己！」讓粉絲在欣賞照片之餘，也能學到運動小知識。