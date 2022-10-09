日本知名正妹大胃王木下佑香，擁有甜美的臉蛋與呆萌的個性，自2009年開始參加大胃王節目後，傻乎乎又能吃的形象受到觀眾的喜愛，她也因此順利出道，並積極經營個人YouTube頻道與粉絲們互動，吸引540萬人訂閱。但近日有不少台灣網友看到木下佑香的直播影片，都發現她的外型大走山，意外引發熱烈討論。

日前有網友在論壇上PO文，以「木下佑香現在怎麼變這樣啊？」為標題，並貼出木下佑香近日的影片截圖，表示「木下佑香幾年前看還滿可愛的，現在整個身材走樣，臉也變得整形痕跡明顯」、「雖然她也37了，但也變化太大，而且連穿著也都不一樣了，現在穿得很清涼。」立刻引起網友們熱烈討論。

而在網友公開的多張截圖中，確實可以明顯看到她不僅臉部浮腫，身材也比過去圓潤不少，因此嚇壞不少台灣網友，紛紛留言詢問「你確定這是同一個人？」、「臉怎麼歪成這樣」、「是我太久沒看到她了嗎？感覺老好多」、「影片跟照片整個嘴巴都歪掉了，怎麼回事」、「完全毀了我的童年」。不過，也有網友翻出其他影片，表示是拍攝角度及IG濾鏡的問題，加上她最近確實變胖又沒化妝，看起來才會有落差，以37歲的女生來說很正常等等。

木下佑香近日在直播時的模樣。（圖／YOUTUBE）

另外，也有人跳出來回應，木下佑香其實在其他影片中有提到自己去做了抽指手術，將下巴及大腿的脂肪填補到額頭與嘴唇上，因為她覺得自己有「嚴重老化」的跡象，加上外型不停遭到酸民攻擊，才動了整形的念頭，而現在疑似是因為整形尚未消腫就拍影片及直播，才會看起來這麼腫。但其他網友聽到此說法都感到不可思議，認為她根本沒必要整形，因此意外在台灣論壇引起熱烈討論。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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