明（10）日是民國111年國慶，台中市長盧秀燕今預告了市府前廣場升旗活動的相關資訊，邀請市民朋友一同參加。

盧秀燕指出，市府今年邀請到榮獲世界少棒聯盟次青少棒冠軍的中山國中棒球隊領唱國歌，同時光華高工樂儀隊也會在現場帶來精彩的操槍表演，國旗進場的護旗任務則由大明高中擔任。

另外，盧秀燕也公布升旗典禮的活動資訊：集合地點為台中市政府前廣場，早上六點半發放小國旗、限量的虎年雙十國慶紀念幣，以及國慶專屬的立體口罩，升旗儀式則於早上八點舉行。