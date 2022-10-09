高雄市旗山老街商圈為了形塑商圈品牌良好形象，相隔8年，再次舉辦金猴獎旗山優質美食評選會，比照米其林必比登採神祕客評選，找出24名在地最優質的伴手禮與小吃，得獎入選名單出爐，今天中午12時起至傍晚並於旗山天后宮舉辦頒獎典禮及美食試吃大會，吸引上千位民眾特地前來試吃，品嚐後讚不絕口。

旗山商圈相隔8年，今年再次舉辦金猴獎旗山優質美食評選會，比照米其林必比登採神祕客評選，評鑑比賽分為伴手禮類及小吃類，由餐飲、烘焙專家及衛生局相關專業人員及神秘客匿名至店家進行評審。

本次商圈評鑑選出6家小吃類亮點店家包括有大上海香酥雞、碧蓮餐館、洪家當歸鴨、豆香園包子饅頭、家鄉麵食館、蜜酥雞排。

6家伴手禮優選店家為吉美西點麵包店的黃金蕉蛋糕禮盒、旗農的店的香蕉蛋糕、月亮香蕉城的蕉滴滴禮盒、枝仔冰城的絕代雙蕉禮盒、迷路、麋鹿糖鋪的復古花生糖禮盒、鮮緹手作工坊的香蕉手工蛋捲。

12家小吃類優選店家包括鮮緹手作工坊的香蕉冰紅茶、元師傅滷味的招牌鳳爪、悅坊手工傳統豆花的綜合豆花、紅茶小舖的鳳梨香蕉清冰、月亮香蕉城的月亮香蕉冰紅茶、枝仔冰城的香蕉聖代、許家豆花湯圓的綜合豆花、李家當歸鴨的當歸鴨麵線、迷路。麋鹿糖鋪的竹炭花生捲冰淇淋、夯仔內麵食館的紅燒牛肉麵、旗山焢土窯蜜烤地瓜的蜜烤地瓜及101手工包子的蛋黃香菇肉包。

旗山形象商圈促進會表示，獲獎店家未來由商圈粉絲專頁免費推廣行銷1年並獲得專家輔導建議，獲選店家亦有企業責任維持優良品質與服務，作為商圈示範店家。

另獲選得獎的店家也透過網路票選人氣獎，最高票是月亮香蕉城店家、第二名為迷路、麋鹿糖鋪店家、第三名為豆香園包子饅頭，分別獲得5000元、3000元、2000元獎金。